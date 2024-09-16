Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» станут гостями программы «Бизнес-ланч»

12:59, 16 сентября 2024, ПАИ

Создатели студии дизайна и флористики «Артишок» Наталья Богданова и Дарья Пушкина станут гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 сентября.

Что такое креативная экономика? Как монетизировать идеи и превратить творчество в бизнес? Где учат креативному бизнесу? Каковы основные проблемы и факторы развития креативного предпринимательства? Как личность и её ценности влияют на создание творческого продукта? Каковы современные тенденции индустрии дизайна и моды?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».