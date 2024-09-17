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Экономика

Псков вошёл в топ-15 городов России с самыми высокими зарплатными предложениями

Псков вошёл в топ-15 городов России с самыми высокими зарплатными предложениями. Здесь горожанам предлагают 60,4 тысячи рублей (+3% по сравнению с прошлым летом). Об этом пишет РБК со ссылкой на «Авито. Работа».

Фото: ПАИ

Самые высокие зарплаты, по мнению экспертов, предлагают в Москве (78,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (70,6 тысячи рублей) и Екатеринбурге (68,3 тысячи рублей).

В целом в России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей. Эксперты из «Авито. Работа» отмечают, что эта цифра на 9% больше, чем летом прошлого года.

В топ-15 городов кроме Пскова вошли Казань, Новосибирск, Краснодар, Тула, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск. Также сюда попал и город Сочи, в котором, по данным «Авито. Работа», предлагают такую же зарплату, как и в Пскове, – 60,4 тысячи рублей.

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