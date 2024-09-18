Директор Института проблем региональной экономики РАН провёл лекцию для студентов ПсковГУ

07:19, 18 сентября 2024, ПАИ

Директор Института проблем региональной экономики РАН Алексей Шматко прочитал лекцию для студентов Псковского государственного университета, обучающихся по направлению бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Занятие было посвящено актуальным тенденциям в области подготовки и работы государственных и муниципальных служащих в интересах регионов России. Также была раскрыта тема планирования карьерного роста на государственной службе для выпускников после получения диплома бакалавра, вопросы подготовки выпускной квалификационной работы и последующей учёбы в магистратуре.

Кроме того, в этот день состоялась рабочая встреча Алексея Шматко с заведующей кафедрой управления ПсковГУ Ириной Дагаевой, на которой участники обсудили вопросы реализации совместной сетевой образовательной программы магистратуры «Государственное управление развитием территорий» в 2024-2025 учебном году.

Напомним, Институт проблем региональной экономики РАН и Псковский государственный университет являются академическими партнёрами. В 2023 году была разработана и запущена сетевая образовательная программа магистратуры «Государственное управление развитием территорий» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».