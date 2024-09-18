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Общество

Директор Института проблем региональной экономики РАН провёл лекцию для студентов ПсковГУ

Директор Института проблем региональной экономики РАН Алексей Шматко прочитал лекцию для студентов Псковского государственного университета, обучающихся по направлению бакалавриата «Государственное и муниципальное управление». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Занятие было посвящено актуальным тенденциям в области подготовки и работы государственных и муниципальных служащих в интересах регионов России. Также была раскрыта тема планирования карьерного роста на государственной службе для выпускников после получения диплома бакалавра, вопросы подготовки выпускной квалификационной работы и последующей учёбы в магистратуре.

Кроме того, в этот день состоялась рабочая встреча Алексея Шматко с заведующей кафедрой управления ПсковГУ Ириной Дагаевой, на которой участники обсудили вопросы реализации совместной сетевой образовательной программы магистратуры «Государственное управление развитием территорий» в 2024-2025 учебном году.

Напомним, Институт проблем региональной экономики РАН и Псковский государственный университет являются академическими партнёрами. В 2023 году была разработана и запущена сетевая образовательная программа магистратуры «Государственное управление развитием территорий» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».

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