Работник торфодобывающей компании умер во время укладки поддонов в Плюсском районе
Работник торфодобывающей компании умер на рабочем месте в Плюсском районе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Бригада рабочих занималась укладкой поддонов на участке. 39-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он скончался до прибытия скорой помощи.
Обстоятельства несчастного случая выясняются, проводится расследование.
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