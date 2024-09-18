Работник торфодобывающей компании умер во время укладки поддонов в Плюсском районе

10:08, 18 сентября 2024, ПАИ

Работник торфодобывающей компании умер на рабочем месте в Плюсском районе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Бригада рабочих занималась укладкой поддонов на участке. 39-летний мужчина внезапно потерял сознание и упал. Он скончался до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства несчастного случая выясняются, проводится расследование.