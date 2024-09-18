В августе цены в Псковской области росли меньше, чем в других регионах СЗФО

14:47, 18 сентября 2024, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в августе уменьшилась и составила 8,06% после 8,47% в предыдущем месяце. Темп прироста цен в регионе был ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,16%) и по России в целом (9,05%). Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Центробанка России.

Основные причины замедления инфляции в области – рост предложения отдельных товаров и снижение стоимости импорта из-за укрепления рубля за предыдущие месяцы.

Так, в августе годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился до 7,70% после 8,77% в июле. Предложение свинины и мяса птицы в регионе увеличилось благодаря расширению их производства в целом по стране. В результате эти продукты в августе дорожали в годовом сопоставлении медленнее, чем в предыдущем месяце.

Из-за произошедшего ранее укрепления рубля стоимость поставок импортных фруктов в августе снизилась. Как следствие, годовой рост цен на яблоки, бананы, виноград и груши замедлился, а апельсины дешевели быстрее в годовом выражении. При этом цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Предложение яиц в регионе увеличилось в результате роста импортных поставок. В итоге годовой рост цен на яйца замедлился.

Также снизился темп прироста цен на непродовольственные товары – до 5,47% после 5,94% в предыдущем месяце.

Предложение моторного топлива на внутреннем рынке увеличилось из-за введённого с начала августа запрета на экспорт бензина. Поэтому рост цен на него замедлился.

В стране увеличились объёмы производства кормов для домашних животных. Как следствие, их предложение в регионе расширилось. В результате сухой корм стоил дешевле в годовом сопоставлении.

Из-за укрепления рубля в предыдущие месяцы стоимость поставок импортных цветов в августе снизилась. Как следствие, замедлился годовой рост цен на свежесрезанные цветы.

В августе 2024 года цены на услуги повысились по сравнению с прошлым годом на 11,84% после 11,09% в июле.

Высокий спрос позволил медицинским организациям, парикмахерским, компаниям по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей переносить в цены услуг увеличившиеся затраты на оплату труда, расходные материалы и оборудование. В результате цены на медицинские и бытовые услуги в августе стали расти быстрее в годовом выражении.