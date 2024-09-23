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Экономика

О бытовой химии поговорят в программе «Бизнес-ланч»

Генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

Изображение: ПАИ

Как возникла идея производства бытовой химии под маркой Heinox? Сколько времени потребовалось, чтобы наладить производство? Каковы масштабы производства и рынки сбыта? Как развивается рынок бытовой химии в России? Какие сейчас есть тенденции в производстве бытовой химии, предпочтения покупателей, стандарты качества и безопасности?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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