Новую продукцию планирует выпускать псковская компания по производству бытовой химии

18:04, 23 сентября 2024, ПАИ

Новую продукцию планирует выпускать компания по производству бытовой химии в Псковской области, рассказал генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.

«У нас уже прописаны в стратегии шампуни для головы и гели для душа. Под вопросом стоят собачий и кошачий шампуни», – отметил гость студии.

Кроме того, организация планирует выпускать таблетки для стирки.

В данный момент решается вопрос поставки оборудования для нового производства, пояснил Сергей Шестаков. Компания работает практически только на российских станках, добавил он.