Новую продукцию планирует выпускать псковская компания по производству бытовой химии
Новую продукцию планирует выпускать компания по производству бытовой химии в Псковской области, рассказал генеральный директор ООО «Себор» (торговая марка Heinox) Сергей Шестаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 23 сентября.
«У нас уже прописаны в стратегии шампуни для головы и гели для душа. Под вопросом стоят собачий и кошачий шампуни», – отметил гость студии.
Кроме того, организация планирует выпускать таблетки для стирки.
В данный момент решается вопрос поставки оборудования для нового производства, пояснил Сергей Шестаков. Компания работает практически только на российских станках, добавил он.
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