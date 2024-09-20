Первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы округа пройдёт в Дновском районе 26 сентября

17:49, 23 сентября 2024, ПАИ

Первое заседание конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы Дновского муниципального округа пройдёт 26 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Всего в конкурсную комиссию войдут шесть человек. Трёх из них выбирает окружное Собрание депутатов, а трёх других – губернатор Псковской области.

По решению Собрания депутатов Дновского муниципального округа в конкурсную комиссию вошли депутат по одномандатному округу № 5 Ирина Иванова, депутат по единому округу Алла Доронова, а также депутат по единому округу Сергей Иванов.

Первое заседание конкурсной комиссии пройдёт 26 сентября в 12:00.

Напомним, что в 2023 году по результатам конкурсов окружные Собрания депутатов избрали глав Новоржевского, Локнянского, Красногородского, Пыталовского, Печорского, Стругокрасненского, Опочецкого и Невельского муниципальных округов.