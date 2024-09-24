Александр Котов назвал отличие кандидата партии власти от других претендентов на выборах

16:42, 24 сентября 2024, ПАИ

Отличие кандидата партии власти от кандидатов других политических партий на выборах назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

«Отличие заключается в том, что мы не можем делать никаких популистских заявлений. Никогда этого не делали и вообще это не практикуем, потому что считаем, что в случае победы, а мы на неё рассчитываем, придётся отвечать за обещания, которые кандидат даёт своим избирателям», – отметил гость студии и добавил, что так устроены политические технологии: люди верят в самые даже, казалось бы, невероятные вещи.

Александр Котов также отметил, что если говорить конкретно о выборах в Гдовском районе, то выборная кампания там была сильноконкурентная. «С одной стороны выборы главы района всегда привлекают повышенное внимание, а с другой есть активность политических партий. У некоторых было желание по-настоящему побороться с партией власти», – подчеркнул он.

«Мы вели честную борьбу, безусловно, пытались использовать все наши имеющиеся возможности, поэтому наши коллеги по партии и наши депутаты неоднократно выезжали в Гдовский район. Мы разговаривали с людьми, на которых ориентируется население муниципалитета, говорили о преимуществах. И самое главное, что люди устали от бесконечной управленческой чехарды, которая была там на протяжении долгого времени. Люди хотят стабильной работы с понятным, вменяемым руководителем. И на это они рассчитывали, когда голосовали за Ивана Мешкова», – резюмировал председатель регионального парламента.

Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).

На досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.

Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.