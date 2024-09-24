Александр Котов назвал отличие кандидата партии власти от других претендентов на выборах
Отличие кандидата партии власти от кандидатов других политических партий на выборах назвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.
«Отличие заключается в том, что мы не можем делать никаких популистских заявлений. Никогда этого не делали и вообще это не практикуем, потому что считаем, что в случае победы, а мы на неё рассчитываем, придётся отвечать за обещания, которые кандидат даёт своим избирателям», – отметил гость студии и добавил, что так устроены политические технологии: люди верят в самые даже, казалось бы, невероятные вещи.
Александр Котов также отметил, что если говорить конкретно о выборах в Гдовском районе, то выборная кампания там была сильноконкурентная. «С одной стороны выборы главы района всегда привлекают повышенное внимание, а с другой есть активность политических партий. У некоторых было желание по-настоящему побороться с партией власти», – подчеркнул он.
«Мы вели честную борьбу, безусловно, пытались использовать все наши имеющиеся возможности, поэтому наши коллеги по партии и наши депутаты неоднократно выезжали в Гдовский район. Мы разговаривали с людьми, на которых ориентируется население муниципалитета, говорили о преимуществах. И самое главное, что люди устали от бесконечной управленческой чехарды, которая была там на протяжении долгого времени. Люди хотят стабильной работы с понятным, вменяемым руководителем. И на это они рассчитывали, когда голосовали за Ивана Мешкова», – резюмировал председатель регионального парламента.
Напомним, на территории Псковской области проходило 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября).
На досрочных выборах главы Гдовского района победил представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков, а на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 – представитель партии «Единая Россия» Анна Дмитриева.
Отметим, что сегодня состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова.
Добавим, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.
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