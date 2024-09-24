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Общество

Вопрос сбора и вывоза ТКО в Псковской области обсудят на парламентском часе облсобрания

Вопрос, связанный со сбором и вывозом коммунальных отходов в Псковской области, обсудят депутаты регионального парламента на парламентском часу. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября.

Александр Котов. Фото: ПАИ

«В этой сфере ещё достаточно долго до идеального состояния, но кризис, который был с региональным оператором, успешно преодолён. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вытащил эту историю на своих плечах. С самого начала он был лично включён в решение этой проблемы. Мы находились в Витебске, но Михаил Юрьевич досрочно закончил командировку, чтобы купировать ситуацию с вывозом ТКО», – отметил гость студии.

Александр Котов подчеркнул, что для продвижения в этом вопросе необходимо решить главную проблему. «Нужно завершить строительство экотехнопарка. Необходимо сделать так, чтобы работа с отходами была цивилизованной, безопасной и эффективной. Нам нужно уйти от свалок, потому что то, как сейчас утилизируют отходы, вызывают тревогу. И нужно решать вопрос с закрытием свалок в муниципальных образованиях, куда сейчас осуществляется вывоз ТКО», – сказал он.

Ранее сообщалось, что строительство экотехнопарка в Палкинском районе идёт в активном режиме. Порядка 100 человек и 25 единиц техники ежедневно трудится на площадке. Подробнее об этом эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева.

Напомним, что 122 – новый канал связи с временным регоператором по обращению с ТКО в Псковской области. Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.

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