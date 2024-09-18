О строительстве, вывозе ТКО и капремонте в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, в среду, 18 сентября.
Главное из эфира:
- на строительстве экотехнопарка ежедневно работают около 100 человек и порядка 25 единиц техники. Всё оборудование для него уже закуплено, а фундаментные работы завершены. Подрядчик делает всё для того, чтобы завершить работы в первом квартале 2025 года;
- в Псковской области действуют 12 полигонов для приёма ТКО. Все они смогут продолжить работу после ввода в строй экотехнопарка, но принимать будут уже не коммунальные отходы;
- вывоз ТКО в Псковской области налажен на 100%;
- готовность муниципалитетов к отопительному сезону составляет 83%, а потребители тепловой энергии региона готовы на 100%;
- голосование в соцсетях за дату начала отопительного сезона, которое в прошлом году провёл глава Пскова Борис Елкин, – хорошая практика. Именно с помощью него удалось снять накал споров между теми, кто любит погорячее, и кому жарко;
- в 2024 году в Псковской области должны ввести в строй 306 тысяч квадратных метров жилья. На 1 сентября введены уже 242 тысячи квадратных метров: порядка 80% от плана. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 20%, по индивидуальному жилью – 20%;
- в 2023 году квартиры получили 117 детей-сирот, в 2024 году – уже 113. Кроме того, планируется купить до конца года ещё 13 квартир;
- с 2016 года и по настоящее время Фонд капремонта Псковской области выполнил стоявшие перед ним планы на 99%, отремонтировав 1,5 тысячи многоквартирных домов;
- работы на очистных сооружениях в Гдове завершены практически на 100%. Сейчас «Россети» завершают подключение к электроэнергии. Планируется, что на следующей неделе начнутся пуско-наладочные работы.
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