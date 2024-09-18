О строительстве, вывозе ТКО и капремонте в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

17:58, 18 сентября 2024, ПАИ

Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, в среду, 18 сентября.

Главное из эфира: