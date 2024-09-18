Строительство экотехнопарка в Псковской области идёт в активном режиме – Ксения Григорьева

15:29, 18 сентября 2024, ПАИ

Порядка 100 человек и 25 единиц техники ежедневно трудится на площадке строительства экотехнопарка в Палкинском районе. Об этом сообщила врио председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Ксения Григорьева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Представители комитета бывают на площадке и с Игорем Николаевичем Шатурным [заместитель губернатора Псковской области. – ПАИ], с которыми мы выезжаем на объект, и с Михаилом Юрьевичем [губернатор Михаил Ведерников. – ПАИ] тоже выезжали, и самостоятельно посещали», – отметила Ксения Григорьева.

На сегодняшний день работы ведутся активно, добавила она.

«Ежедневно там работают в среднем порядка 100 человек и 25 единиц техники. По основному корпусу – это корпус сортировки – уже ведутся работы по установке колонн. Кроме того, закуплено всё необходимое оборудование и практически все строительные материалы. Фундаментные работы все завершены на объекте. У подрядчика есть цель, и у нас тоже – мы ожидаем ввод объекта в эксплуатацию в первом квартале 2025 года», – заключила Ксения Григорьева.

Фоторепортаж со строительной площадки можно посмотреть здесь. Кроме того, по ссылке можно узнать обо всех технических характеристиках строящегося экотехнопарка.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что строительство экотехнопарка идёт по графику. Его планируется запустить весной 2025 года.