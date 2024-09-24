О сроках подачи уведомления об исчисленных суммах напоминает псковичам налоговая

07:33, 24 сентября 2024, ПАИ

Организациям и индивидуальным предпринимателям в Псковской области напомнили, что 25 сентября истекает срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Об этом ПАИ сообщили в управлении ФНС России по региону.

В частности, нужно сообщить о налогах на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанных с работников за период с 1 по 22 сентября, а также информацию по страховым взносам за работников за август.

Эти платежи необходимо перечислить в бюджет не позднее 30 сентября – с учётом выходного дня срок перенесен с 28-го числа.

Уведомление нужно подать с помощью каналов связи, через личный кабинет налогоплательщика с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, а также лично или почтовым отправлением (если налоговая отчетность представляется на бумаге).

Напомним, что несвоевременное представление или непредставление уведомления об исчисленных суммах не позволит распределить денежные средства в бюджет, что приведет к начислению пени.