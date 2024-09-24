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Экономика

Сбер: С начала года малый бизнес в Псковской области получил около 1,5 млрд рублей онлайн

Более 900 кредитов с начала 2024 года оформили предприниматели и компании малого и микробизнеса Псковской области с помощью интернет-банка СберБизнес. Совокупная сумма выдачи составила около 1,5 млрд рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Чаще всего такие кредиты оформляли компании розничной торговли (36%), сферы услуг (21%), а также производственные предприятия (10%).

«Малый бизнес играет одну из ключевых ролей в экономическом развитии региона, поэтому мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для развития новых предприятий. Вместе с региональным правительством мы улучшаем условия для старта и роста бизнеса, а также предлагаем привлекательные финансовые условия и передовые сервисы, которые помогают нашим клиентам эффективно управлять своим бизнесом и достигать поставленных целей. На данный момент 99% малого бизнеса среди наших клиентов пользуется услугами онлайн-кредитования», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

С помощью интернет-банка СберБизнес можно предоставить все документы дистанционно в любое время суток, а сам кредит предприниматели могут получить за три минуты.

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