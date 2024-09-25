Жительницу Печорского района осудили за махинации с сим-картами

09:56, 25 сентября 2024, ПАИ

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области в Печорском районе пресекли противоправную деятельность продавца-консультанта центра продаж и обслуживания одного из операторов связи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что сотрудница, используя своё служебное положение, с целью создания видимости выполнения плана-норматива по заключению договоров зарегистрировала две сим-карты на паспортные данные потерпевшей без её ведома и согласия.

Свою вину гражданка полностью признала.

Приговором Печорского районного суда Псковской области она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.