Великолукский студент стал призёром всероссийского турнира по греко-римской борьбе
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Владислав Селин стал бронзовым призёром всероссийского турнира по греко-римской борьбе, который прошёл в Казани с 19 по 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Во всероссийском турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова принимали участие более 350 юниоров до 21 года из 49 регионов России, а также несколько борцов из Узбекистана.
Владислав Селин выиграл бронзу в весе до 97 килограммов.
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