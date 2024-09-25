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Экономика

Псковские предприниматели приняли участие в Международной выставке подарков Presentica

Псковская область представила на Международной выставке подарков Presentica – 2024 в Москве ароматические диффузоры бренда DIVACHI и корпоративный шоколад Влада Владимирова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники презентовали продукцию на премиальном уровне в Москве, а также они имели возможность найти новых корпоративных клиентов и заключить крупные контракты с заказчиками. Центр поддержки предпринимательства Псковской области со своей стороны оказал содействие для участия представителей регионального бизнес-сообщества в выставке.

Выставка Presentica объединила более 300 крупных производителей и поставщиков со всей России и СНГ. На выставке представили последние тренды и идеи подарков, включая продукцию премиум-класса, текстиль по индивидуальному заказу, домашний декор, ювелирные украшения, сладкие подарки.

Помимо этого, для участников прошли мастер-классы, лекции и воркшопы с участием ведущих бизнес-экспертов. Поддержка бизнеса осуществляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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