Более 60 тонн аргентинского арахиса не пропустили на госгранице в Псковской области
Более 60 тонн аргентинского арахиса не пропустили в железнодорожном пункте пропуска в Пыталово Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Порядка 63 тонн очищенного арахиса, произведённого в Аргентине, перевозили в Краснодар.
Однако по результатам документарного контроля было установлено, что в сопроводительном документе идентификации зерна была указана декларации о соответствии, которую признали недействительной 2 сентября 2024 года.
Ввоз аргентинского арахиса, предназначенного для краснодарского предприятия, запретили, уточнили в пресс-службе.
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