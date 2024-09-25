Более 60 тонн аргентинского арахиса не пропустили на госгранице в Псковской области

13:40, 25 сентября 2024, ПАИ

Более 60 тонн аргентинского арахиса не пропустили в железнодорожном пункте пропуска в Пыталово Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Порядка 63 тонн очищенного арахиса, произведённого в Аргентине, перевозили в Краснодар.

Однако по результатам документарного контроля было установлено, что в сопроводительном документе идентификации зерна была указана декларации о соответствии, которую признали недействительной 2 сентября 2024 года.

Ввоз аргентинского арахиса, предназначенного для краснодарского предприятия, запретили, уточнили в пресс-службе.