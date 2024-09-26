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Происшествия

Псковича осудили за попытку диверсии на железной дороге

Житель Пскова попал под суд за попытку поджога на железной дороге, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что в июне 2023 года в мессенджере Telegram пскович связался с волонтёром украинского общественного гуманитарного проекта. При этом настоящей целью проекта была вербовка россиян для совершения диверсионно-террористических актов. Незнакомцу пскович сообщил расположение воинских частей в Пскове, а также об объектах железнодорожной инфраструктуры, используемой Вооружёнными силами России.

В августе 2023 года на участке железнодорожного пути в Псковском районе мужчина разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы потом его поджечь.

Но осуществить преступный замысел злоумышленник не успел, так как его задержали сотрудники региональных УФСБ России и УМВД России.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по статье 275.1 УК РФ (установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации), а также части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации).

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительно ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор вступил в законную силу.

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