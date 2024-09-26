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Общество

«Романтика» из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты

Гигантская тыква «Романтика», которую выращивает семья Катковых из Бежаницкого района, будет участвовать в конкурсе красоты среди тыкв. Об этом сообщается в группе «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте».

«Романтика» из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты. Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»

«В рамках «ТыквыБатл – АгроРекорд 2024» хотим подать заявку на участие ещё и в конкурсе красоты среди тыкв. Ведь наша действительно хороша собой. Она и оранжевая, и ребристая, и любимая», – отметила Анна Каткова.

Отметим, что вчера тыкве исполнилось 70 дней с момента опыления. После заморозка листьев практически не осталось, они теперь не закрывают плод, и он стал ещё больше виден.

  • Романтика из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Романтика из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Романтика из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»
  • Романтика из Бежаницкого района станет участницей конкурса красоты
    Фото: группа «Семья Катковых» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что гигантская тыква из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, заняла третье место в конкурсе «ТыквыБатл23». По ссылке можно посмотреть спецрепортаж ПАИ о том, как росла тыква. В том году вес тыквы-гиганта из Бежаницкого района, которую вырастила семья Катковых, превысил полтонны. В этом году семья также участвует в конкурсе гигантских тыкв. По последним данным, вес тыквы «Романтика» составлял 350 килограммов.

Отметим, что семья Катковых является многодетной. У Анны и Петра Катковых пять детей. Весной 2013 года семья окончательно переехала из Санкт-Петербурга в деревню.

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