Режиссёр Алексей Свиридов стал гостем программы «Минкульт». Главное
Режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.
Главное из эфира:
- в основе нового фильма Алексея Свиридова «16 строк» биография молодого офицера из Брянска Никиты Самойлова, нашего современника, отдавшего жизнь в бою. Сценарий написан после многочисленных интервью с его родителями, женой, друзьями, учителем, однополчанами и друзьями;
- изначально планировалось снимать документальный фильм, но режиссёр настоял на художественной ленте;
- Алексей Свиридов рассказал, как удалось прийти в кино после военного вуза. «Мне военный университет очень помог понять людей, себя в том числе», – отметил гость эфира. Далее он пошёл в маркетинг, где уже начал связывать свою жизнь с кино;
- Алексей Свиридов не в первый раз обращается в своём творчестве к проблемным темам («Мама, я вырасту!», «Секира», «Крылья»), в этом его режиссёрское кредо – привнести духовно-нравственное начало в профессиональное кино и поднять социальную проблему;
- отечественная киноиндустрия в большинстве случаев сегодня работает для развлечения зрителя. Причём есть талантливые режиссёры, но, по мнению Свиридова, бездуховные. То же происходит и в театре;
- в кино сегодня больше деструктивного эпатажа, чем глубокого по содержанию профессионального кино. Обусловлено это, во-первых, засильем непрофессиональных кадров, которые идут лёгким путём привлечения зрителя, а во-вторых, неблагочестивыми продюсерами, для которых главное – продать любым путём. А зритель при этом соучастник, он ориентируется на рейтинг и идёт смотреть это кино.
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