Режиссёр Алексей Свиридов стал гостем программы «Минкульт». Главное

20:58, 26 сентября 2024, ПАИ

Режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

Главное из эфира: