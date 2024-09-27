Лиса вернулась в Псковский кремль
Дикая лиса вернулась в Псковский кремль, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
«Помните ту лисицу, что начала обживаться в крепостных стенах Крома в июне? Она вернулась обратно – прямо в Псковский кремль! Вот она – сила культурного притяжения. Похоже, нас снова ждут акробатические трюки на крепостных стенах и башнях», – отметили в музее.
Сотрудники кремля снова будут вызывать ловца и решать, что дальше делать с диким зверем.
Напомним, ранее истощенную лису поймали на стенах кремля. Ее доставили в подворье «Птичий дворик», где животное проходило длительную реабилитацию. Неделю назад ее выпустили в лес.
«Но, оказавшись на свободе, решила вернуться в любимый Псков. На днях псковичи видели лисицу, блуждающую по улицам города», – рассказали в пресс-службе музея.
Полную историю спасения лиса читайте здесь.
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