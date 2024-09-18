«Кремлёвскую лису» выпустили в лес из подворья «Птичий дворик» в Псковском районе

19:45, 18 сентября 2024, ПАИ

В Псковском районе выпустили из вольера на свободу «кремлёвскую лису». О судьбе лисы, пойманной в Псковском кремле в июне, рассказали в группе подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в июне этого года в Псковском кремле поймана лиса. Зверь впервые посетил центр Пскова в начале июня, позже был замечен около Двора Постникова, потом снова вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части крома. Чтобы зверь не навредил посетителям, а посетители – зверю, музейные сотрудники изолировали часть крепости, где обитала лиса.

Истощённое животное несколько месяцев выхаживали в подворье «Птичий дворик».

«Выпустили «кремлёвскую лису» на свободу, пожелаем скорее забыть жизнь в неволе и болезнь. Это дикое животное: давно рвалось на свободу, подкопы делало. Наконец настало время прощаться», – прокомментировали зоозащитники.