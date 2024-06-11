В Псковском кремле поймали лиса

12:27, 11 июня 2024, ПАИ

В Псковском кремле пойман лис, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника. Зверь впервые посетил центр Пскова в начале июня, позже был замечен около Двора Постникова, потом снова вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. Чтобы зверь не навредил посетителям, а посетители – зверю, музейные сотрудники изолировали часть крепости, где обитал лис.

Сотрудники музея пытались поймать лиса, но он выбирался через узкие бойницы стен и башен и прыгал на несколько метров.

«Истощенному животному срочно требовалась помощь, и мы вызвали профессионального ловца Василия Смирнова. В течение нескольких дней он поймал лису. В скором времени бесподобный мистер Фокс отправится в подворье «Птичий дворик» в деревне Погорелке, где его ждут теплый кров, пища и необходимое лечение. Выражаем искреннюю благодарность Василию Васильевичу и «Птичьему дворику» за спасенную жизнь», – отметили в музее.