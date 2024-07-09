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Общество

О судьбе кремлёвского лиса рассказали псковские зоозащитники

О судьбе истощённого лиса, пойманного в Псковском кремле, рассказали в группе подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского музея

Зверь впервые посетил центр Пскова в начале июня, позже был замечен около Двора Постникова, потом снова вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. Позже его удалось поймать, и животное забрал зооволонтёр Василий.

«Нам привезли её два дня назад, у неё была серьёзная и заразная болезнь. Всё это время она находилась на передержке у зооволонтёра Василия, который её лечил. Выражаем просто огромное спасибо, так как к себе мы её взять в таком состоянии не могли», – рассказали сотрудники подворья.

  • Лис после спасения
    Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
  • Лис после спасения
    Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
  • Лис после спасения
    Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»

Пока что лиса содержат в небольшом вольере, а позже переведут в более просторный. «Будем откармливать!» – заключили зоозащитники.

Подробнее об истории спасения животного можно прочитать здесь.

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