О судьбе кремлёвского лиса рассказали псковские зоозащитники
О судьбе истощённого лиса, пойманного в Псковском кремле, рассказали в группе подворья «Птичий дворик» в социальной сети «ВКонтакте».
Зверь впервые посетил центр Пскова в начале июня, позже был замечен около Двора Постникова, потом снова вернулся в крепость и стал жить на стене в северной части Крома. Позже его удалось поймать, и животное забрал зооволонтёр Василий.
«Нам привезли её два дня назад, у неё была серьёзная и заразная болезнь. Всё это время она находилась на передержке у зооволонтёра Василия, который её лечил. Выражаем просто огромное спасибо, так как к себе мы её взять в таком состоянии не могли», – рассказали сотрудники подворья.
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Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте»
Пока что лиса содержат в небольшом вольере, а позже переведут в более просторный. «Будем откармливать!» – заключили зоозащитники.
Подробнее об истории спасения животного можно прочитать здесь.
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