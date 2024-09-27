Губернатор утвердил меры по обеспечению пожарной безопасности в Псковской области на осенне-зимний период

13:04, 27 сентября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил меры по обеспечению пожарной безопасности на осенне-зимний период, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Согласно этому, главы районов и муниципальных округов, а также главы Пскова и администрации Великих Лук на заседаниях профильных комиссий должны обсудить вопросы обеспечения мер пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Помимо этого, нужно обеспечить контроль за работой организаций, которые обеспечивают деятельность по управлению многоквартирными домами в части принятия мер по предотвращению пожароопасных ситуаций. Кроме того, необходимо проконтролировать исправность пожарных гидрантов и готовность пожарных водоемов к работе, свободу доступа к ним спецслужб.