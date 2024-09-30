До 22 400 рублей увеличат МРОТ в России с 2025 года
До 22 400 рублей увеличится минимальный размер оплаты труда в России, следует из законопроекта Минтруда, одобренного правительством РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц», – говорится в законопроекте.
Напомним, в 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля. В начале года МРОТ был проиндексирован на 18,5 % и теперь составляет 19 242 рубля.
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