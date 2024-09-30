Инициативным жителям хочется помогать – Анна Дмитриева

21:40, 30 сентября 2024, ПАИ

О впечатлениях от первой сессии, проблемах округа, женском хозяйском взгляде на проблематику и разрешимых задачах – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Анной Дмитриевой.

О стройке и благоустройстве

– Анна Маратовна, вы буквально три недели назад вошли в городской парламент, но много встречались с жителями округа во время предвыборной кампании. Какие наказы вам давали, что волнует людей?

– Пользуясь случаем хочу всех причастных поблагодарить за помощь и поддержку. И своих коллег-депутатов – за тёплый радушный приём на первой сессии. Честно говоря, я там пока больше молчала, слушала и вникала.

Главная сложность территории округа – земли военного ведомства со всеми вытекающими отсюда последствиями: с бесхозным общежитием на улице Олега Зобова, с аварийными деревьями на улице Максима Горького... Что ж, будем работать в этом направлении. Было очень много просьб, связанных с установкой детских площадок: старые пришли в негодность. Люди просили разобраться и с программой ФКГС, заявку подавали ещё в 2022 году, остались ли они в списках – предстоит выяснять. Было много вопросов, связанных со строительством здания военного госпиталя на улице Лагерной, с шумом грузового автотранспорта, с работой в выходные дни, с заваленной мусором территорией. С одной стороны, все понимают необходимость строительства, а с другой – живут в состоянии дискомфорта. Здесь, кстати, есть подвижки, 5 октября планируется провести уборку с помощью военных.

– Вот чувствуется женское начало: уборка!

– Так женщина по своей природе хозяйка, для неё главное – комфорт. И я об этом мечтаю: навести некий порядок, чтобы жителям округа было удобно. А народ здесь очень неравнодушный, много делают своими руками. Очень приятно, что руководители советов домов достаточно молодые и инициативные. Я уже не говорю о людях более старшего возраста, которые просто чудеса творят в своих дворах. И им хочется помочь, найти пути реализации этой инициативы и довести дело до завершения. Тем более люди не хотят чего-то сверхъестественного.

О безопасности

– Обращались ли к вам жители улицы Госпитальной, которые живут рядом с 29-й гимназией?

– Понимаю, о чём вы! Там действительно проблема: с пяти сторон движется транспорт, дети идут в школу, бабушки ведут первоклашек за руку, родители везут детей на автомобилях – машины со всех сторон. Ситуация тревожная. Родители просили открыть калитку, чтобы не обходить всё заграждение. Администрация пошла навстречу. А вот с движением автомобилей...

На работу я хожу через округ и просто ужасаюсь интенсивности движения транспорта. И опять, пользуясь случаем, прошу родителей некоторую часть дороги проходить с детьми пешком, не создавать транспортный коллапс, тем более всегда есть места на парковке.

– Какой выход видите?

– Нужно размежевание территории, я уже обращалось за консультацией в ГАИ. Необходимо решение администрации видоизменить транспортную схему, и тогда можно будет даже пост ГАИ хотя бы на время установить. Мои жители абсолютно правильно делают, что поднимают эти вопросы, мы пока все их держим под контролем. Наша общая задача – безопасность детей!

В контакте с людьми

– В округе много частного сектора со всеми отсюда вытекающими последствиями...

– Это я тоже обсуждала со своими коллегами-депутатами, проблемы во многом похожи. У нас большой частный сектор на улице Яна Райниса. На этой неделе там планирую встретиться с жителями.

– Как вы контактируете с избирателями, в социальных сетях?

– Сейчас разбираем с помощниками обращения, поступившие в штаб, у нас есть специальные таблицы, заявки, путь каждой мы тщательно отслеживаем. В настоящее время создаём свою группу в соцсети «ВКонтакте» для округа и через полторы-две недели установим систему QR- кодов. Можно будет в эту группу вступить и заявку-обращение подавать в электронном виде.

– К тому же вас физически найти очень просто! Наверняка этим и пользуются жители?

– Конечно! Я постоянно нахожусь в Доме офицеров, в доступности для жителей своего округа, и они оставляют на вахте Дома офицеров обращения. И достаточно активно звонят на мобильный телефон. Ветераны дважды приходили по поводу состояния лестницы в сквере у памятника возле Дома офицеров.

Так что благодаря неравнодушным жителям нам совершенно точно не грозит зимняя спячка. Работы много, и работа ждёт.