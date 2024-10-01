Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Собирать шиповник и наблюдать за журавлями советует народный календарь

Православная церковь 1 октября отмечает память двух мучениц – Софии и Ирины, которые жили в Египте в III веке. Они были казнены во времена императора Аврелиана, пишет сalend.ru.

На Руси в этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что ягоды, собранные после дня Арины (Ирины), обладают особыми целебными свойствами. Плоды шиповника использовались как в кулинарии, так и в медицине. Из них готовили витаминные напитки для укрепления иммунитета, а также варили варенье, кисель, делали желе, мармелад и повидло. Популярным был чай из плодов рябины и шиповника.

Также на Арину наблюдали за журавлями. Если птицы начинали улетать в тёплые края, то на Покров ждали первых серьёзных морозов. Если журавли не появлялись, считалось, что до Артемьева дня морозов не будет. Улетающим птицам вслед кричали: «Колесом дорога!», чтобы они вернулись весной домой.

Всего в народном календаре есть три праздника, посвящённых Арине. Первую Арину, которая отмечается в апреле, называли «урви берега». Вторую, майскую, – «рассадница». Третью – «шиповница» и «журавлиный лёт». По этому дню судили о погоде на 1 апреля. Также обращали внимание на бурьяны: если они высокие, зимой будет много снега.

Сегодня именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Пётр, Сергей и Софья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 октября 2024

Сбербанк профинансирует строительство многоквартирного жилого дома в Пскове
01 октября 2024

15-летний подросток пропал в Стругокрасненском муниципальном округе
01 октября 2024

Отопительный сезон стартует в Псковском районе
01 октября 2024

Солнечное гало заметили в небе над Псковом
01 октября 2024

Псковская радиостанция «7 НЕБО» отмечает 26-летие сегодня
01 октября 2024

Международный день музыки празднуется 1 октября
01 октября 2024

Осенний призыв в ряды Вооружённых сил России начался сегодня
30 сентября 2024

Автопробег в честь воссоединения новых регионов с РФ прошёл в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...