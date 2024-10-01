Собирать шиповник и наблюдать за журавлями советует народный календарь

07:05, 01 октября 2024, ПАИ

Православная церковь 1 октября отмечает память двух мучениц – Софии и Ирины, которые жили в Египте в III веке. Они были казнены во времена императора Аврелиана, пишет сalend.ru.

На Руси в этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что ягоды, собранные после дня Арины (Ирины), обладают особыми целебными свойствами. Плоды шиповника использовались как в кулинарии, так и в медицине. Из них готовили витаминные напитки для укрепления иммунитета, а также варили варенье, кисель, делали желе, мармелад и повидло. Популярным был чай из плодов рябины и шиповника.

Также на Арину наблюдали за журавлями. Если птицы начинали улетать в тёплые края, то на Покров ждали первых серьёзных морозов. Если журавли не появлялись, считалось, что до Артемьева дня морозов не будет. Улетающим птицам вслед кричали: «Колесом дорога!», чтобы они вернулись весной домой.

Всего в народном календаре есть три праздника, посвящённых Арине. Первую Арину, которая отмечается в апреле, называли «урви берега». Вторую, майскую, – «рассадница». Третью – «шиповница» и «журавлиный лёт». По этому дню судили о погоде на 1 апреля. Также обращали внимание на бурьяны: если они высокие, зимой будет много снега.

Сегодня именины празднуют Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Иларион, Ирина, Константин, Михаил, Пётр, Сергей и Софья.