Первые соревнования по стрельбе из лука среди школ прошли в Пскове

15:25, 01 октября 2024, ПАИ

Первые соревнования по стрельбе из лука среди школ состоялись в Пскове 29 сентября, сообщается в группе лучного тира Look в соцсети «ВКонтакте».

Первое место соревнования с результатом 65 очков заняла команда Псковского педагогического комплекса и Псковской инженерно-лингвистической гимназии (ПИЛГ) в составе Кирилла Максименко, Софии Татару и Ольги Дмитриевой. Второе место досталось ученикам псковского лицея № 8, который представляли Елизавета Напалкова, Карина Курызина и Максим Зеленецкий. Замкнула тройку лидеров команда ПИЛГ в лице Виктории Богуновой, Ксении Финагиной и Арины Левиной.

Всего в соревнованиях приняли участие 15 команд из различных школ города.

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