Ускорьте развитие бизнеса: экспортёры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки
Центр поддержки экспорта Псковской области напоминает о программе, позволяющей экспортерам получить возмещение НДС до окончания камеральной проверки. Программа позволяет увеличить объём оборотных средств за счет гарантии, предоставляемой Российским экспортным центром.
Экспортер, в свою очередь, получает возможность возместить НДС до окончания камеральной проверки, что значительно сокращает время ожидания и позволяет ускорить развитие бизнеса.
Основные параметры решения:
– срок гарантии: не более 11 месяцев
– сумма гарантии: не более 10 000 000,00 рублей
– ставка: 5000,00 рублей за выдачу каждой гарантии в рамках лимита (независимо от суммы гарантии)
Преимущества получения гарантии:
– срок выдачи гарантии – семь рабочих дней;
– упрощённый пакет документов.
«Программа позволит предприятиям увеличить оборотные средства и ускорить развитие бизнеса, что в свою очередь повысит конкурентоспособность псковской продукции на международных рынках», – отметили в Центре поддержки экспорта Псковской области.
Чтобы узнать больше о данной услуге, необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Также можно позвонить по телефону 8 (8 8112) 33-13-37 (доб. 108/109).
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Ускорьте развитие бизнеса: экспортёры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки
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