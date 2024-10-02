Ускорьте развитие бизнеса: экспортёры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки

11:11, 02 октября 2024, ПАИ

Центр поддержки экспорта Псковской области напоминает о программе, позволяющей экспортерам получить возмещение НДС до окончания камеральной проверки. Программа позволяет увеличить объём оборотных средств за счет гарантии, предоставляемой Российским экспортным центром.

Экспортер, в свою очередь, получает возможность возместить НДС до окончания камеральной проверки, что значительно сокращает время ожидания и позволяет ускорить развитие бизнеса.

Основные параметры решения:

– срок гарантии: не более 11 месяцев

– сумма гарантии: не более 10 000 000,00 рублей

– ставка: 5000,00 рублей за выдачу каждой гарантии в рамках лимита (независимо от суммы гарантии)

Преимущества получения гарантии:

– срок выдачи гарантии – семь рабочих дней;

– упрощённый пакет документов.

«Программа позволит предприятиям увеличить оборотные средства и ускорить развитие бизнеса, что в свою очередь повысит конкурентоспособность псковской продукции на международных рынках», – отметили в Центре поддержки экспорта Псковской области.

Чтобы узнать больше о данной услуге, необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Также можно позвонить по телефону 8 (8 8112) 33-13-37 (доб. 108/109).

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