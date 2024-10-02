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Экономика

Ускорьте развитие бизнеса: экспортёры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки

Центр поддержки экспорта Псковской области напоминает о программе, позволяющей экспортерам получить возмещение НДС до окончания камеральной проверки. Программа позволяет увеличить объём оборотных средств за счет гарантии, предоставляемой Российским экспортным центром.

Экспортеры Псковской области могут получить НДС до окончания проверки

Экспортер, в свою очередь, получает возможность возместить НДС до окончания камеральной проверки, что значительно сокращает время ожидания и позволяет ускорить развитие бизнеса.

Основные параметры решения:

– срок гарантии: не более 11 месяцев

– сумма гарантии: не более 10 000 000,00 рублей

– ставка: 5000,00 рублей за выдачу каждой гарантии в рамках лимита (независимо от суммы гарантии)

Преимущества получения гарантии:

– срок выдачи гарантии – семь рабочих дней;

– упрощённый пакет документов.

«Программа позволит предприятиям увеличить оборотные средства и ускорить развитие бизнеса, что в свою очередь повысит конкурентоспособность псковской продукции на международных рынках», – отметили в Центре поддержки экспорта Псковской области.

Чтобы узнать больше о данной услуге, необходимо связаться с Центром поддержки экспорта по адресу: Псков, улица Гоголя, 14. Также можно позвонить по телефону 8 (8 8112) 33-13-37 (доб. 108/109).

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