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Экономика

Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела

Представители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера «Любимый малый бизнес». Сто победителей премии получат по миллиону рублей на развитие бизнеса, а десять обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай. Об этом ПАИ сообщили в Сбере.

Сто лауреатов премии «Любимый малый бизнес» получат по миллиону на развитие своего дела. Фото: Сбер

Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное – успеть его открыть до 15 ноября.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1 100 победителей – по сто победителей в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них определят сто победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по миллиону рублей на развитие бизнеса. А десять обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай. Кроме того, всех участников ожидают гарантированные бонусы от партнёров Сбера сразу после отправки заявки на участие.

Премия вручается в десяти номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «ECOM торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство» и других. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

«Наша премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своём бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. От участия выигрывают все: каждого ждут бонусы от партнёров. В этом году мы выберем сразу сто лучших предпринимателей, каждый из которых получит по миллиону рублей: эти деньги победители смогут потратить на развитие своего дела. Победителей федерального этапа мы пригласим в Москву на торжественное вручение призов. А десять обладателей Гран-при отправятся на курорт Сбера «Манжерок», – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Подать заявку на участие в премии можно по ссылке.

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