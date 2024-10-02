Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами»
Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.
«Участники конкурса должны выбрать в тексте гимна России слова, в значении которых не уверены. Они обращаются к толковым и этимологическим словарям русского языка, находят иллюстрации и примеры использования этих слов в литературе, кинематографе и личной жизни. Результатом становятся работы, помогающие глубже понять смысл главной музыкальной композиции страны», - пояснили задумку организаторы.
В конкурсе представлены четыре возрастные категории и три номинации:
- текстовое объяснение слова из гимна России;
- видеоролик или мультфильм о слове из гимна России;
- видеоролик о выявлении общего смысла и идеологического наполнения в содержании гимна России и гимна своей малой Родины.
Приём работ проходит до 25 октября.
Все участники конкурса получат электронные сертификаты и благодарности. Победители получат дипломы и памятные призы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.
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