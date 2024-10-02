Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами»

16:26, 02 октября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

«Участники конкурса должны выбрать в тексте гимна России слова, в значении которых не уверены. Они обращаются к толковым и этимологическим словарям русского языка, находят иллюстрации и примеры использования этих слов в литературе, кинематографе и личной жизни. Результатом становятся работы, помогающие глубже понять смысл главной музыкальной композиции страны», - пояснили задумку организаторы.

В конкурсе представлены четыре возрастные категории и три номинации:

- текстовое объяснение слова из гимна России;

- видеоролик или мультфильм о слове из гимна России;

- видеоролик о выявлении общего смысла и идеологического наполнения в содержании гимна России и гимна своей малой Родины.

Приём работ проходит до 25 октября.

Все участники конкурса получат электронные сертификаты и благодарности. Победители получат дипломы и памятные призы и будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Москву.