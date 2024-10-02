Новый поток «Школы материнства» стартует в Псковском перинатальном центре с 8 октября
8 октября стартует новый поток ежемесячного курса подготовки к родам «Школа материнства». Об этом ПАИ сообщили в Псковском клиническом перинатальном центре.
Бесплатный курс открыт для всех желающих и даёт возможность будущими мамам лично познакомиться со специалистами перинатального центра. Количество мест ограничено, приоритетная запись доступна для тех, у которых роды должны пройти в октябре-ноябре.
Подготовка к родам включает в себя несколько важных аспектов: информирование, психологический и практический блоки. Главная цель курса – рассказать о процессе родов, помочь будущим мамам избавиться от страхов и заблуждений, научить основным способам повышения комфорта и самопомощи.
Новый поток «Школы материнства» стартует в Псковском перинатальном центре с 8 октября
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