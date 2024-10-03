Новую 20-местную лодку «дракон» впервые спустят на воду в Пскове

12:41, 03 октября 2024, ПАИ

Новую 20-местную лодку «дракон» впервые спустят на воду в Пскове 6 октября, сообщила корреспонденту ПАИ Таисия Кеньк.



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»







Псковская федерация гребли на лодках «дракон» в июне стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. На вырученные средства организация приобрела первую в Пскове 20-местную лодку «дракон». Летом спортивная федерация организовывала прогулки на 10-местных лодках по Великой для всех желающих.

Первыми на ней прокатятся ветераны и участники проекта. Судно впервые спустят на воду в 11:00 в ближайшее воскресенье.

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