Новую 20-местную лодку «дракон» впервые спустят на воду в Пскове
Новую 20-местную лодку «дракон» впервые спустят на воду в Пскове 6 октября, сообщила корреспонденту ПАИ Таисия Кеньк.
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «дракон»
Псковская федерация гребли на лодках «дракон» в июне стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. На вырученные средства организация приобрела первую в Пскове 20-местную лодку «дракон». Летом спортивная федерация организовывала прогулки на 10-местных лодках по Великой для всех желающих.
Первыми на ней прокатятся ветераны и участники проекта. Судно впервые спустят на воду в 11:00 в ближайшее воскресенье.
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