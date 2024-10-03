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Политика

Более 100 тысяч объектов хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника

Более 100 тысяч объектов хранится в древлехранилище Псковского музея-заповедника начальник древлехранилища Псковского музея-заповедника Наталья Родникова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Наталья Родникова подчеркнула, что 80% из них требуют реставрации. «Реставрация реставрации рознь. Когда-то объекту достаточно обеспыливания и просто обработки какими-то средствами», – при этом пояснила эксперт.

«Например, вчера мне в руки попалась Евангелие конца XVIII века. Казалось бы, что не такое старое, по нашим меркам даже молодое, но у него переплет - бархат на дереве и накладки металлические. Вот эти накладки металлические уже патинированные – зеленые, а Евангелие очень красивое. Но это не дело двух часов, нужен целый процесс. Работать с переплетом, бархатом, расшивать и также работа с металлом – это, конечно, сложно», – объяснила Наталья Родинова.

Отвечая на вопрос про то, когда появилось древлехранилище Псковской области Наталья Родинова отметила, что «изначально коллекция формировалась, когда было создано Псковское археологическое общество».

«Тогда коллекционеры приносили в музей какие-то очень уникальные вещи, например, так к нам в музей попали письма Екатерины Великой, автограф Павла и это все попало в древлехранилище, когда был известный собиратель Сандоевский и он принес это все, подарил музею. Или, например, пресловутая книга Поганкина, она совершенно случайно была приобретена тем же Куньинским коллекционером и подарена музею, это было в 19 веке», – объяснила она.

До Великой Отечественной войны коллекция насчитывала около 40 тысяч единиц хранения.

«После войны в Псков был приглашен Леонид Алексеевич Творогов. Мы считаем, что это основатель древлехранилища, очень увлеченный человек, талантливый. Он положил основу возвращению памятников, которые были вывезены во время войны. Он поехал в Ригу и там отбирал около восьми тысяч единиц, вывезенных памятников книжности Псковской», – рассказала эксперт.

Сейчас периодически древлехранилище пополняется, добавила Наталья Родинова.

«Это бывают иногда какие-то случайные находки. Бывает люди, потомки каких-то известных людей обращаются в музей и приносят фотографии семейные, альбомы, предметы и таким образом древлехранилище пополняется по сей день», – заключила она.

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