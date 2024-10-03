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Спорт

В Невеле прошёл День бега, посвящённый памяти Героя Советского Союза Маншук Маметовой

Ежегодный День бега, посвящённый памяти Героя Советского Союза Маншук Маметовой, состоялся в Невеле сегодня, 3 октября. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник».

В Невеле прошёл День бега, посвящённый памяти Героя Советского Союза Маншук Маметовой. Фото здесь и далее: газета «Невельский вестник»

Около 300 человек приняли участие в мероприятии. Маршрут начинался у центрального воинского захоронения, огибал городской парк, выходил на улицу Энгельса и возвращался в точку старта.

Всего состоялось несколько стартов. Школьники 2–3-х классов бежали один километр. Такая же дистанция ждала школьников с 4-х по 9-е классы. Более взрослая категория бегунов – 17–35 лет и старше – бежала два километра.

«Примечательно, что на старт выходили семьями, конечно, каждый в своей категории. А поддерживали участников родители, тренеры, друзья – активно раздавались крики поддержки, особенно на финише», – пишет газета.

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