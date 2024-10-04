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Общество

25 лет отмечает Псковская детская областная клиническая больница

25 лет назад была образована Псковская детская областная клиническая больница. Праздничные мероприятия и торжественные награждения медицинских работников грамотами и благодарственными письмами прошли в медицинской организации сегодня, 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

25 лет назад была образована Псковская детская областная клиническая больница. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина от имени председателя Марины Гаращенко поздравила коллег с праздником и вручила почётные грамоты комитета по здравоохранению.

Медиков наградили за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения региона. Список награждённых можно посмотреть в группе регионального комитета по здравоохранению в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/zdrav_pskov).

Также сотрудники детской областной клинической больницы получили грамоты и благодарности от профсоюза работников здравоохранения Псковской области, председателя Псковской городской Думы, администрации города Пскова, Псковского областного Собрания депутатов.

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