46-летняя женщина ушла в лес и не вернулась в Плюсском районе
46-летняя Светлана Фомина пропала в деревне Ляды Плюсского района, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
6 октября 2024 года женщина ушла в лес и не вернулась.
Ростом она 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, 37 размер обуви, серые глаза, русые волосы до плеч.
Женщина была одета в черную болоньевую куртку, камуфлированные штаны, сиреневые резиновые сапоги и черную шапку.
С собой у нее серый рюкзак и маленькое ведёрко.
Если кому-то известно о местонахождении Светланы Фоминой, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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