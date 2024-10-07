46-летняя женщина ушла в лес и не вернулась в Плюсском районе

07:37, 07 октября 2024, ПАИ

46-летняя Светлана Фомина пропала в деревне Ляды Плюсского района, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

6 октября 2024 года женщина ушла в лес и не вернулась.

Ростом она 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, 37 размер обуви, серые глаза, русые волосы до плеч.

Женщина была одета в черную болоньевую куртку, камуфлированные штаны, сиреневые резиновые сапоги и черную шапку.

С собой у нее серый рюкзак и маленькое ведёрко.

Если кому-то известно о местонахождении Светланы Фоминой, просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.