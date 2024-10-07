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Происшествия

Великолучанин переломал своему собутыльнику несколько рёбер

Житель Великих Лук переломал своему знакомому несколько рёбер, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

Установлено, что в конце июля 2024 года 35-летний великолучанин позвал своего знакомого к себе в гараж, чтобы вместе выпить алкоголя. После выпитого спиртного знакомый уснул на диване в гараже великолучанина. Через какое-то время мужчина разбудил своего знакомого и попросил уйти из гаража, на что последний отказал.

Это разозлило великолучанина, и он несколько раз ударил своего знакомого кулаками и ногой, переломав ему несколько ребер.

Теперь житель Великих Лук обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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