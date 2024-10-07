Девять классов закрыты на карантин в Псковской области

13:12, 07 октября 2024, ПАИ

Девять классов закрыты на карантин по ОРВИ в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Также на карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты две группы в двух детских садах и две группы в одном среднем профессиональном образовательном учреждении.

Напомним, ранее в регионе на карантин по ОРВИ было закрыто более 30 классов. По словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре. Расписание мобильных пунктов вакцинации от гриппа в Пскове можно посмотреть по ссылке.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.