Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам среди ветеранов

14:14, 07 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам среди ветеранов, который прошёл в клубе «Бригантина». Об этом ПАИ сообщили в шахматном клубе «Анлим».

Первое место, набрав максимальное количество очков, занял многократный чемпион области Сергей Кудряшов. На второй позиции с результатом 5,5 очка расположился пскович Владимир Полевой. Замкнул тройку лидеров Владимир Горич, представляющий Псковский район.

Отметим, что всего в соревнованиях участвовали десять ветеранов из Пскова и Псковского района.

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