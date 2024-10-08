Псковичи стали призёрами Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона

09:31, 08 октября 2024, ПАИ

Псковичи выиграли медали Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона, который в нынешнем году состоялся уже 84-й раз. Об этом сообщается в группе Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»





Пятикилометровая дистанция марафона прошла вокруг Каменного острова. Псковская распашная четвёрка с рулевым в составе Кирилла Михайлова, Владислава Забродина, Игоря Шанина, Владимира Райга и Павла Гончарова завоевала серебро.

Даниил Васильев, Артемий Усанов, Егор Колычев, Илья Михайлов и рулевая Аделина Степанова выиграли бронзовую медаль в четвёрке парной с рулевым.

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