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Спорт

Псковичи стали призёрами Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона

Псковичи выиграли медали Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона, который в нынешнем году состоялся уже 84-й раз. Об этом сообщается в группе Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

  • Псковичи стали призёрами «Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона»
    Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами «Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона»
    Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»
  • Псковичи стали призёрами «Санкт-Петербургского осеннего гребного марафона»
    Фото: группа Pro Row Pskov в соцсети «ВКонтакте»

Пятикилометровая дистанция марафона прошла вокруг Каменного острова. Псковская распашная четвёрка с рулевым в составе Кирилла Михайлова, Владислава Забродина, Игоря Шанина, Владимира Райга и Павла Гончарова завоевала серебро.

Даниил Васильев, Артемий Усанов, Егор Колычев, Илья Михайлов и рулевая Аделина Степанова выиграли бронзовую медаль в четвёрке парной с рулевым.

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