Люди приходят излить душу – Сергей Литвиненко

13:05, 09 октября 2024, ПАИ

О прогнозах в бюджет-2025, изменениях – в нынешний, дотациях, субсидиях и налогах, обращениях граждан и решении вопросов – в интервью с депутатом Псковской городской Думы Сергеем Литвиненко.

– До конца календарного года осталось не так много. Скоро будем принимать новый бюджет. Вы, как заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансовой политике, какие важные решения могли бы отметить?

На первоочередные задачи

– Если говорить о последней сессии, то она была очень важна для города: внесены изменения в решение Псковской городской Думы о бюджете. Жизнь не стоит на месте, город развивается, вносятся изменения в существующий бюджет, так скажем, постатейно. Это даёт возможность латать время от времени образующиеся дыры. Опять же, в сентябре доходная часть бюджета была увеличена на 58 млн рублей. Эта сумма пошла на решение первоочередных задач, которые были поставлены.

– Как часто вносятся изменения в бюджет?

– Как правило, ежемесячно. Это дотации из резервного фонда региона, субсидии, а сейчас, в октябре, ждём поступления налогов, и тоже будут вноситься изменения в бюджет.

– Работа по бюджету-2025 уже ведется?

– Она идёт постоянно!

О дефиците

– Прогнозы можете дать?

– В настоящее время прогнозируем некоторое уменьшение доходной части бюджета. И в то же время корректируем свою расходную часть.

То есть дефицит бюджета будет составлять 2,9%. Давайте сделаем небольшой анализ. Сейчас доходная часть бюджета города составляет восемь млрд рублей, на 2025 год мы прогнозируем – 6,6 млрд рублей. Она, понятно, будет пополняться. Если за 9 месяцев дефицит бюджета этого года составил 10 процентов, то сейчас он снизился на 0,3 процента за счет дополнительных поступлений – только в сентябре поступило 58 млн рублей. И сейчас дефицит составляет 9,7 процента. А на 2025 год, повторю, планируется дефицит 2,9 процента. Мы опираемся на реальные показатели, учитываем процент инфляции.

– И опять же, это самые первоначальные цифры, которые меняются в лучшую сторону.

– Конечно! Даже если посмотреть по нынешнему году: платежи идут постоянно и в сроки, все предприятия работают, так что существенного уменьшения, думаю, не будет.

Всероссийский приём

– Давайте поговорим непосредственно о работе с избирателями. С какими обращениями приходят к вам псковичи?

– Продолжается Всероссийский приём граждан по субботам, обращения были, есть и будут. В начале года было очень много обращений, связанных с несвоевременным вывозом твердых бытовых отходов, именно по конкретным улицам. Всю информацию мы направляли в городские службы. Хочу отметить, что город своевременно отреагировал и проблему решили достаточно быстро и сообща.

Также поступают обращения по освещению дворов, по брошенному автотранспорту. Обычно такие «подснежники» весной фиксировали, а сейчас – в связи с окончанием дачного сезона. По здравоохранению также есть вопросы. Есть и люди, которые приходят излить душу. Разбираемся и с их проблемами.