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Политика

Более 12 тысяч избирателей впервые проголосуют на выборах в Псковской области

Порядка 12 600 человек впервые примут участие в выборах в Псковской области в этом году, рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов на совещании с областными отделениями политических партий, которое прошло в зале заседаний Законодательного Собрания Псковской области сегодня, 4 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Всего в голосовании на территории региона примут участие 494 575 человек.

«Буквально через несколько дней увидим решение о старте федеральной кампании, затем региональных», – отметил Игорь Сопов. По его словам, планируется проведение многодневного голосования – 18, 19 и 20 сентября.

Подготовку и проведение выборов осуществляют 26 территориальных избирательных комиссий региона, 13 окружных избирательных комиссий, 567 участковых избирательных комиссий. Общее количество членов избирательной комиссии – 5 331 человек.

Игорь Сопов выразил надежду, что выборы вновь будут проходить с использованием ДЭГ. С каждым годом число избирателей, голосующих таким способом, растёт, отметил он и добавил, что ведётся проверка «двойного голосования».

Также в рамках выборов создадут участки для голосования лиц без прописки для реализации их конституционного права. Кроме того, голосование в регионе будет инклюзивным. Для избирателей с ОВЗ оборудуют специальные места, где будут использоваться лупы Френеля, на четырёх участках установлены системы звукоусиления для слабослышащих, есть информационные материалы шрифтом Брайля.

Отметим, с 27 мая выводятся из эксплуатации технические средства подсчёта голосов «Комплекс обработки избирательных бюллетеней 2010». В ЕДГ-2026 на 78 УИК в Пскове и на 5 УИК в Острове будут использоваться стационарные ящики для голосования. Подсчёт голосов будет осуществляться с применением технологии изготовления протокола участковой комиссии с QR-кодом.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в Собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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