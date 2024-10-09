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Экономика

Красота на маркетплейсах: более трети косметических товаров продаётся через интернет

Более трети косметических товаров продаётся через интернет. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании NielsenIQ.

Фото: ПАИ

За последний год онлайн-продажа товаров по уходу за собой достигла 34,2%. «Для сравнения: годом ранее она находилась на уровне только 26,9%», – отметила руководитель группы аналитики NielsenIQ Анастасия Чуваева.

Такому активному развитию поспособствовало то, что люди стали приравнивать онлайн-покупки к супермаркетам и минимаркетам, обратила внимание эксперт.

Эксперт также объяснила причины выбора покупателями косметических средств предпочтительно на маркетплейсах. «Товары для ухода за собой не стали исключением: онлайн-магазины и маркетплейсы зачастую предоставляют более широкие возможности для выбора товаров, в том числе косметики из премиум-сегмента, средств с витаминами и минералами, экологичной продукции», – сказала Анастасия Чуваева.

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