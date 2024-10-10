Великолучане участвуют в первенстве СЗФО по баскетболу

10:32, 10 октября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс», принимают участие в первенстве Северо-Западного федерального округа по баскетболу среди юношей до 14 лет. Соревнования проходят в Сыктывкаре с 10 по 14 октября, сообщили ПАИ в Федерации баскетбола Великих Лук.

В соревнованиях участвуют семь команд из Вологды, Калининграда, Великих Лук, Сыктывкара, Череповца, Всеволожска и Пестово, которые поделены на две подгруппы.

В группе «А» «Экспрессу» будут противостоять пестовская, вологодская и калининградская спортшколы. В первом матче великолучане уступили «Пестово». В следующем матче «Экспресс» сыграет со спортшколой из Вологды.

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