Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 19 октября

11:34, 10 октября 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по хоккею пройдёт в псковском Ледовом дворце и на великолукской Ледовой арене с 19 октября 2024 года до мая следующего года. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Чемпионат пройдёт в двух дивизионах. Победитель первого завоюет звание чемпиона Псковской области. Команды сыграют между собой в четыре круга.

Второй дивизион пройдёт в два этапа. На первом команды сыграют между собой в два круга, а на втором состоится плей-офф, куда выйдут восемь лучших коллективов кругового турнира.

На всех этапах соревнований игры пройдут в три периода продолжительностью 17 минут «грязного» времени. В случае ничьей победитель определяется в серии буллитов. За победу клубы получают по два очка, за поражение по буллитам – одно, а за поражение в основное время остаются без заработанных баллов.

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