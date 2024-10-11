О работе псковского хосписа, жизни и смерти поговорили в программе «Анамнез». Главное

17:28, 11 октября 2024, ПАИ

11 октября гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева.

Главное:

Хоспис - это социальная, психологическая и духовная помощь.

Медицинская составляющая больше присутствует в паллиативе в отделениях больниц и госпитале для ветеранов.

«Мы не лечим, а облегчаем и улучшаем качество жизни уходящих больных».

В псковском хосписе 35 мест, они, как правило, заняты.

250 пациентов находятся на выездном обслуживании. Это только онкологические больные.

В планах развитие выездной неврологической службы для пациентов после инсульта.

«У нас не принято говорить о смерти, человек не должен слышать, что умирает».

Чаще родственники воспринимают острее уход, чем сами пациенты.

Самый расхожий миф, что хоспис - это путь в один конец.

Чувство вины часто не позволяет родственникам определить в хоспис близкого человека: мучается и больной, и близкие.

«Не терпите до последнего, чем раньше больной поступит к нам, тем легче будет всем. И прежде всего ему».