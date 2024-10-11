О работе псковского хосписа, жизни и смерти поговорили в программе «Анамнез». Главное
11 октября гостьей программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове стала директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева.
Главное:
Хоспис - это социальная, психологическая и духовная помощь.
Медицинская составляющая больше присутствует в паллиативе в отделениях больниц и госпитале для ветеранов.
«Мы не лечим, а облегчаем и улучшаем качество жизни уходящих больных».
В псковском хосписе 35 мест, они, как правило, заняты.
250 пациентов находятся на выездном обслуживании. Это только онкологические больные.
В планах развитие выездной неврологической службы для пациентов после инсульта.
«У нас не принято говорить о смерти, человек не должен слышать, что умирает».
Чаще родственники воспринимают острее уход, чем сами пациенты.
Самый расхожий миф, что хоспис - это путь в один конец.
Чувство вины часто не позволяет родственникам определить в хоспис близкого человека: мучается и больной, и близкие.
«Не терпите до последнего, чем раньше больной поступит к нам, тем легче будет всем. И прежде всего ему».
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