Производство скота и птицы на убой в Псковской области увеличилось более чем на 50%

17:54, 11 октября 2024, ПАИ

294,2 тысячи тонн скота и птицы на убой произвели в Псковской области с января по август 2024 года, что на 50,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За восемь месяцев также произведено 157,1 тысячи тонн молока (рост на 5%) и 57,7 миллиона штук яиц (уменьшение на 2,7%).

На конец августа 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 59,4 тысячи голов, из него коров – 30,1 тысячи; свиней – 1 млн 610,8 тысячи; овец и коз – 21,7 тысячи голов; птицы – 1 млн 678,2 тысячи голов.

По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 3,2 %, овец и коз – на 17,1 %, коров – на 1 %, птицы – на 3,7 %, увеличилось поголовье свиней на 34,4 %.